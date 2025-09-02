65 Jahre Kärntens luftige Verbindung nach Wien

Start für Verbindung in Bundeshauptstadt

Erst in den Siebzigern wurde es dann zur Routine, von Klagenfurt nach Wien oder damals auch Frankfurt und von diesen Drehkreuzen aus dann in alle Welt zu jetten. Wer damals durch die Lüfte reiste, kann sich bestimmt an die DC-9 der AUA erinnern, diese schmale „Zigarre“, die Jahrzehnte im Einsatz war, ehe sie vom sparsameren und leiseren Turboprop-Flieger „Dash 8“ abgelöst wurde.