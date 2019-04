Pkw fing in Tunnel Feuer: Frau und Katze gerettet

Die 36-jährige Frau aus Serbien war gegen 14.10 Uhr im Oswaldibergtunnel in Fahrtrichtung Villach unterwegs, als sie plötzlich Flammen aus ihrem Motorraum schlagen sah. Geistesgegenwärtig fuhr sie sofort in eine Pannenbucht, entnahm dort einen Feuerlöscher und ging gegen den Brand vor. Außerdem holte sie ihre Katze, die in einem Transportbehälter saß, aus dem Wagen.