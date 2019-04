„Cactus“ läuft Ultra-Marathon in Sahara mit

Am vergangenen Sonntag gingen die rund 780 Teilnehmer des sechs Tage andauernden Extremmarathons in Marokko ins Rennen. Bei Temperaturen um die 40 Grad untertags kämpften sich die Läufer dabei von Etappe zu Etappe. Am Montag tauchte plötzlich ein Hund auf und joggte gemütlich neben den Teilnehmern her. Nach erfolgreicher Beendigung der zweiten Etappe ruhte sich der Vierbeiner, der auf den Namen „Cactus“ getauft wurde, zusammen mit seinen „Konkurrenten“ aus, um dann wieder frisch und voller Energie die nächsten Kilometer in Angriff zu nehmen.