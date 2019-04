Unfall: Polizei sucht silbernen BMW oder Audi

Fahrerflucht begangen hat der Lenker eines silbernen BMW oder Audi nach einem Unfall am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in Kirschentheuer beim Kreisverkehr Nord. Er war einem Rumänen aufgefahren, der dabei verletzt worden ist. Der Wagen des Unfallverursachers ist bei dem Aufprall beträchtlich beschädigt worden.

Hinweise bitte an die Polizei Ferlach: 059133/2100.