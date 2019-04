Messerstich in Bauch: Auf Straße zusammengebrochen

In einer Wohnung im Stadtgebiet von Wolfsberg in Kärnten hat sich ein folgenschwerer Streit ereignet. Ein 44-jähriger Kärntner hat am Mittwoch kurz nach 9 Uhr seinem Wohnungsnachbarn in einem Haus nahe dem Wolfsberger Bahnhof ein Klappmesser in den Bauch gerammt. Der 55-Jährige schleppte sich noch auf die Straße und brach dort zusammen.