Friedhofsräuber hinter Gittern

Ein halbes Dutzend Vorstrafen in seiner Heimat und eine verbüßte Haftstrafe in Österreich, aus welcher der Slowake erst im Herbst 2018 entlassen worden war, haben ihn nicht geläutert. Denn anstatt ein anständiges Leben zu führen, plünderte der Slowake Friedhofsschmuck und Grabschalen um sie auf dem Schwarzmarkt zu Geld zu machen. Und als ob das noch nicht schändlich genug wäre, knackte der Angeklagte auch noch mehrere Autos. Schon bald wurde er gefasst und musste nun einmal mehr auf der Anklagebank in Eisenstadt Platz nehmen.