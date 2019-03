Falt-Smartphones in zwei Jahren unter 1000 Euro

„Mit der Zeit werden wir es auch unter 1000 Euro drücken können. Dafür brauchen wir ein bis zwei Jahre“, sagte der für das Verbrauchergeschäft zuständige Huawei-Manager Richard Yu. Später könnten diese Geräte auch in den Bereich von 500 Euro vorstoßen, was jedoch länger dauern werde, prognostizierte Yu in der „Welt am Sonntag“.