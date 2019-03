Dreiste Diebe stahlen 27 Bienenstöcke

Es ist nicht der erste derartige Fall im Burgenland: In den vergangenen Jahren hatten sich zwei ähnliche Bienen-Diebstähle zugetragen. 13 Bienenstöcke verschwanden im April 2017 - diese waren auf Obstplantagen in Kittsee im Bezirk Neusiedl am See aufgestellt gewesen. Etwa ein halbes Jahr später der nächste Coup: In Neumarkt an der Raab transportierten Unbekannte insgesamt 21 Stöcke samt Bienen ab.