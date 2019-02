Betrunkener„Faschingsnarr“ randalierte am Heimweg

Eine Spur der Verwüstung hat ein „Faschingsnarr“ am Wochenende in Neckenmarkt nach sich gezogen. Am Heimweg von einer Feier ließ der 21-Jährige seine Zerstörungswut an Autos und Glasscheiben aus. Für die Polizei ist der Rowdy kein Unbekannter: Im Vorjahr zertrümmerte er einen Schuleingang in Oberpullendorf.