Wien verzeichnete Ansiedlungsrekord bei Firmen

Bereits achter Ansiedlungsrekord in Folge

Hanke betonte, dass mit 221 Ansiedlungen aus dem Ausland der inzwischen achte Rekord in Folge gelungen sei. Der Ressortchef sprach von ausgelösten Investitionen im Jahr 2018 in Höhe von 231,68 Millionen Euro und 1753 neuen Arbeitsplätzen. Und stolz ist die Stadt auch darauf, dass die Mehrheit - nämlich 57 Prozent - aller in Österreich stattgefundenen Ansiedlungen (389) in Wien stattgefunden hat. Er verstehe insofern gar nicht, wenn die Hauptstadt immer wieder von „unqualifizierter Seite“ krank geredet werde, weil dies dem Wirtschaftsstandort und damit auch Österreich schade, adressierte Bürgermeister Ludwig wohl in Richtung Bund.