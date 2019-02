Alpinist kam in Felswand weder vor noch zurück

Ein 23-jähriger Franzose ist am Montagabend im Gemeindegebiet von Feistritz im Rosental in Kärnten aus Bergnot gerettet worden. Laut Polizei hatte der Mann gemeinsam mit einem 45-jährigen Deutschen eine Bergtour unternommen. Als dem Älteren die Tour zu anstrengend wurde, stieg der 23-Jährige alleine weiter auf, konnte aber in einer Felswand weder vor noch zurück.