USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland

Die USA haben am Mittwoch Sanktionen gegen mehrere Mitglieder des russischen Geheimdienstes GRU verhängt. Die vom Finanzministerium in Washington bekannt gegebenen Strafmaßnahmen treffen 15 GRU-Mitarbeiter, die an russischen Manipulationsversuchen im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 beteiligt gewesen sein sollen.