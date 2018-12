Genesis G70: So fährt sich der Luxus-Koreaner

Genesis kennen wir aus der Bibel, als Musik aus den Charts (außer die ganz Jungen) und als Modellbezeichnung für ein Hyundai-Coupé. Doch seit ein paar Jahren ist es auch eine eigene Marke, die neben Hyundai und Kia eingeführt wurde. Zunächst in Korea, mittlerweile auch in den USA, Europa ist noch in Warteposition. 2020 geht es in Deutschland los; wann Österreich an der Reihe ist, wird sich zeigen.