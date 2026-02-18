Short-Trackerin Fontana neue Italien-Rekordlerin

Olympia-Debüt 2006 in Turin

Staffel-Gold ging an Südkorea, Kanada holte Bronze. Fontana hat nun drei Medaillen bei den Heim-Spielen gewonnen, darunter Gold in der Mixed-Staffel. Ihr Olympia-Debüt hatte sie als Teenagerin 2006 in Turin gegeben, nun ist sie im Besitz von drei olympischen Gold-, sechs Silber- und fünf Bronze-Medaillen.