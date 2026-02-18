Short-Trackerin Fontana neue Italien-Rekordlerin

Short-Track-Star Arianna Fontana hat sich am Mittwoch bei den Heim-Winterspielen in Mailand zur Rekord-Medaillen-Sammlerin Italiens aufgeschwungen!
Mit Silber in der olympischen 3.000-m-Frauen-Staffel hält die 35-Jährige nun bei 14 Olympia-Medaillen. Sie übertraf damit den Rekord des Fechters Edoardo Mangiarotti, der zwischen 1936 und 1960 13 Medaillen gewonnen hatte. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erlebte in der Halle mit, wie Fontana Geschichte schrieb.
Olympia-Debüt 2006 in Turin
Staffel-Gold ging an Südkorea, Kanada holte Bronze. Fontana hat nun drei Medaillen bei den Heim-Spielen gewonnen, darunter Gold in der Mixed-Staffel. Ihr Olympia-Debüt hatte sie als Teenagerin 2006 in Turin gegeben, nun ist sie im Besitz von drei olympischen Gold-, sechs Silber- und fünf Bronze-Medaillen.
Die 500-m-Distanz bei den Männern gewann unterdessen der Kanadier Steven Dubois vor den niederländischen Brüdern Melle und Jens van ‘t Wout. Nicolas Andermann war in dem Bewerb in den Vorläufen ausgeschieden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.