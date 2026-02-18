Vorteilswelt
14. Olympia-Medaille

Short-Trackerin Fontana neue Italien-Rekordlerin

Olympia
18.02.2026 23:28
Arianna Fontana
Arianna Fontana(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Short-Track-Star Arianna Fontana hat sich am Mittwoch bei den Heim-Winterspielen in Mailand zur Rekord-Medaillen-Sammlerin Italiens aufgeschwungen!

0 Kommentare

Mit Silber in der olympischen 3.000-m-Frauen-Staffel hält die 35-Jährige nun bei 14 Olympia-Medaillen. Sie übertraf damit den Rekord des Fechters Edoardo Mangiarotti, der zwischen 1936 und 1960 13 Medaillen gewonnen hatte. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erlebte in der Halle mit, wie Fontana Geschichte schrieb.

Olympia-Debüt 2006 in Turin 
Staffel-Gold ging an Südkorea, Kanada holte Bronze. Fontana hat nun drei Medaillen bei den Heim-Spielen gewonnen, darunter Gold in der Mixed-Staffel. Ihr Olympia-Debüt hatte sie als Teenagerin 2006 in Turin gegeben, nun ist sie im Besitz von drei olympischen Gold-, sechs Silber- und fünf Bronze-Medaillen.

Die 500-m-Distanz bei den Männern gewann unterdessen der Kanadier Steven Dubois vor den niederländischen Brüdern Melle und Jens van ‘t Wout. Nicolas Andermann war in dem Bewerb in den Vorläufen ausgeschieden.

Olympia
18.02.2026 23:28
