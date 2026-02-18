Eishockey-Spielerin macht Freundin Heiratsantrag!

„... und seitdem sind wir praktisch unzertrennlich!“

„Wir haben uns in Peking erst richtig kennengelernt – und seitdem sind wir praktisch unzertrennlich“, sagte Bowe. Die Winterspiele in Italien sind für beide Sportlerinnen die letzten. Knight, die zum fünften Mal bei Olympia teilnimmt, bejubelte mit den USA bisher einmal Gold (2018) und dreimal Silber – sie ist auch zehnfache Weltmeisterin. Im Finale am Donnerstagabend (19.10 Uhr) in Mailand kommt definitiv noch eine weitere Medaille hinzu.