Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Olympia-Finale

Eishockey-Spielerin macht Freundin Heiratsantrag!

Olympia
18.02.2026 23:09
Hilary Knight und Brittany Bowe sind verlobt …
Hilary Knight und Brittany Bowe sind verlobt …(Bild: www.instagram.com/hilaryknight/)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Eishockey-Spielerin Hilary Knight aus den USA sind diese Olympischen Winterspiele schon jetzt vergoldet – unabhängig vom Ausgang des Endspiels ihres Teams gegen Kanada am Donnerstag – die 36-Jährige hat sich mit US-Eisschnellläuferin Brittany Bowe verlobt!

0 Kommentare

Knight veröffentlichte ein Video auf Instagram, in dem sie ihrer Partnerin einen Heiratsantrag macht. „Die Olympischen Spiele haben uns zusammengebracht“, schrieb Knight dazu. Tatsächlich lernten sich Knight und Bowe, die zweimal Olympia-Bronze in ihrer Karriere holte, bei Olympia 2018 im südkoreanischen Pyeongchang kennen. 2022 in Peking wurde es dann ernster.

„... und seitdem sind wir praktisch unzertrennlich!“
„Wir haben uns in Peking erst richtig kennengelernt – und seitdem sind wir praktisch unzertrennlich“, sagte Bowe. Die Winterspiele in Italien sind für beide Sportlerinnen die letzten. Knight, die zum fünften Mal bei Olympia teilnimmt, bejubelte mit den USA bisher einmal Gold (2018) und dreimal Silber – sie ist auch zehnfache Weltmeisterin. Im Finale am Donnerstagabend (19.10 Uhr) in Mailand kommt definitiv noch eine weitere Medaille hinzu.

Schon am Valentinstag hatte es in Mailand eine Verlobung unter Sportlern gegeben. Jean-Luc Baker, ehemaliger amerikanischer Olympia-Teilnehmer im Eistanz, hielt bei Regen um die Hand von Eistänzerin Olivia Smart an, die bei den diesjährigen Spielen für Spanien an den Start ging. Zudem hatte Abfahrts-Olympia-Siegerin Breezy Johnson aus den USA nach dem Super-G in Cortina d‘Ampezzo einen Heiratsantrag von ihrem langjährigen Freund Connor Watkins erhalten – sogar Popstar Taylor Swift gratulierte in den sozialen Medien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
18.02.2026 23:09
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.435 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.975 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
124.774 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1222 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1188 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Olympia
Vor Olympia-Finale
Eishockey-Spielerin macht Freundin Heiratsantrag!
Olympia-Eishockey
Kanada nach Kraftakt gegen Tschechen im Halbfinale
Die Richtung stimmt
Katharina Huber rechnet mit Olympia zufrieden ab
Süßes Posting
Kilde macht Shiffrin eine goldige Liebeserklärung
Telefon-Joker
ÖSV-Dame hat bei „Gold-Izzi“ einiges abgeschaut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf