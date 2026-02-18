Vorteilswelt
Serie A

AC Milan verspielt im Fernduell mit Inter Punkte

Fußball International
18.02.2026 23:13
AC Milan verspielte im Fernduell mit Inter wichtige Punkte.
AC Milan verspielte im Fernduell mit Inter wichtige Punkte.
Am Rande der Olympischen Winterspiele in Mailand hat der AC Milan im Fußball-Titelduell mit dem Stadtrivalen Inter einen weiteren Rückschlag erlitten. 

Milan musste sich im Nachtragsspiel am Mittwoch gegen Como nach Rückstand mit einem 1:1 begnügen und liegt bei gleich vielen gespielten Partien sieben Punkte hinter Inter auf Rang zwei.

Nach Comos Führung durch Nico Paz (32.) gelang Rafael Leao nur noch der Ausgleich (64.). Ein Stadtderby steht in zweieinhalb Wochen noch an.

