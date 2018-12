Einbrüche mit Notschlüssel

Schlecht versteckt dürften die Besitzer eines Einfamilienhauses in Pinkafeld ihren Notschlüssel haben. Denn vorerst Unbekannte entdeckten ihn und konnten damit problemlos ins Gebäude gelangen. Dort durchsuchten sie alle Räume nach Beute, rafften Bargeld sowie Schmuck in noch unbekanntem Wert an sich und entkamen dann. Zeugen meldeten der Polizei einen verdächtigen weißen Kleintransporter, den sie in der Nähe des Hauses gesehen haben wollen. „Im Zuge einer örtlichen Fahndung konnten unsere Kollegen kurz darauf einen ähnlichen Wagen anhalten. Die Insassen wurden überprüft, standen aber nicht in Zusammenhang mit dem Einbruch“, erklärte ein Polizeisprecher.