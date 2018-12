Unbekannte legen in Bayern Betonmast auf Schienen

Der rund drei Meter lange, vierkantige, zehn mal zehn Zentimeter dicke Betonmast brach durch den Aufprall in mehrere Teile, die Lokomotive wurde schwer beschädigt. Laut Polizei haben Unbekannte an dieser Stelle in der Vergangenheit immer wieder Gegenstände auf die Schienen gelegt - zuletzt einen Einkaufswagen.