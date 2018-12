SPÖ: „Türkis-Blau hat das Leben schwerer gemacht“

Die Opposition ist von der zufriedenen Regierungsbilanz, die Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ) am Dienstag gezogen haben, nicht beeindruckt. Zum ersten Mal werde das Leben vieler in der Phase einer Hochkonjunktur schwerer statt leichter, meinte etwa SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda anlässlich des bevorstehenden ersten Jahrestags der Bildung der ÖVP-FPÖ-Regierung in einer Aussendung. Auch NEOS und die Liste Jetzt sparten nicht mit Kritik.