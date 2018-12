Ein Jahr Türkis-Blau: Bilanz in „Paarsitzung“

„Österreich wieder an die Spitze führen“

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz lobten Kurz und Strache die eigene Arbeit und betonten, dass man in etlichen Bereichen eine „Trendwende“ geschafft habe. Ein Auszug: das ausgeglichene Budget, mehr Härte in Asylfragen, geschlossene Grenzen und Reformprojekte wie die Kürzung der Mindestsicherung oder die Fusion der Kassen. Einmal mehr beschwor Kurz das türkise Mantra, „Österreich wieder an die Spitze zu führen“.