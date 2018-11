Moser sorgt mit Namensliste für Verwirrung

Justizminister Josef Moser (ÖVP) hat während seiner Einvernahme im BVT-Untersuchungsausschuss mit einer Liste von Personen, gegen die wegen der Verfassungsschutz-Affäre von der Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt wird bzw. gegen die Anzeigen eingebracht wurden, für ein wenig Verwirrung gesorgt. Die aufgezählten Namen bezogen sich nämlich auf so gut wie alle in die Causa Involvierten. Weil eben gegen sie als Beschuldigte ermittelt werde, entschlug sich die am Mittwoch bereits zum dritten Mal vorgeladene leitende Staatsanwältin Ursula Schmudermayer bei zahlreichen Fragen der Aussage. Ebenfalls auf der Ermittlungsliste steht Peter Goldgruber. Aus diesem Grund fordert ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon nun eine vorläufige Suspendierung des Generalsekretärs im Innenministerium.