„Es gab offenbar einen Ermittlungsdruck“

Moser will Änderungen bei heiklen Untersuchungen

Moser verwies bei vielen Abgeordnetenfragen auf die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft. Wegen der BVT-Affäre sieht das Justizministerium aber Änderungsbedarf bei heiklen Ermittlungsgegenständen. So erklärte Moser, dass er es für „zweckmäßig“ halte, wenn bei Ermittlungen gegen Einrichtungen von besonderem Interesse die Oberstaatsanwaltschaft eingebunden wäre. Was die Beurteilung durch Journalrichter betrifft, so solle es mündliche Genehmigungen nur noch geben, wenn Leib und Leben in Gefahr seien.