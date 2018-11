Auge des Gesetzes zog Rostlauben aus Verkehr

Die Stimmung am Wochenende bei der Prüfhalle an der Gleisdorferstraße in Rudersdorf war angespannt. Denn die große Kontrolle der Verkehrsabteilung stand wieder an. Ein beladener Autotransporter war mit defekten Reifen und Bremsleitungen auf dem Weg von Deutschland nach Ungarn und ein Sattelschlepper verlor Kraftstoff und wies einen defekten Radbremszylinder und Reifen sowie mehrere ausgeschlagene Radlager auf. Das alles wurde fachmännisch von den Beamten abgearbeitet.