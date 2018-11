Mexikaner fordern „Ende der Invasion“

Migranten danken Mexiko für „Essen und Dach über dem Kopf“

Weitere 3000 Migranten werden in den kommenden Tagen erwartet. Diese könnten in weiteren Sportanlagen untergebracht werden, sagte der Minister für soziale Entwicklung des Bundesstaats Baja California, Alfonso Alvarez Juan. Die Migranten aus Mittelamerika sind seit rund einem Monat auf dem Weg in die USA. Viele wollen dort Asyl beantragen. Die meisten fliehen aus Honduras und El Salvador, die zu den gefährlichsten Staaten der Welt gehören.