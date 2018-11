Illegale Einwanderung: Trump verschärft Asylrecht

Die US-Regierung verschärft bei ihrem Vorgehen gegen illegale Einwanderung das Asylrecht. Künftig sollen Menschen nur noch Asyl beantragen können, wenn sie an einem offiziellen Grenzübergang einreisen, teilte das Heimatschutzministerium am Donnerstag mit. Illegal Eingereiste dürfen demnach kein Asyl beantragen. Präsident Donald Trump will in Kürze ein entsprechendes Dekret unterzeichnen.