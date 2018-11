Ministerin an Gewerkschaft: „Chance vergeigt“

Die SPÖ hat am Freitag in einer Sondersitzung des Nationalrats einmal mehr eine Rücknahme der Regeln zur Arbeitszeitflexibilisierung gefordert. In einem Dringlichen Antrag war von einem neuen Anlauf die Rede, gemeinsam mit Sozialpartnern und Parlamentsparteien bis Jahresende moderne, praxistaugliche Arbeitszeitregelungen zu erreichen, die für alle Betroffenen Rechtssicherheit garantieren. Die Regierung ist unverändert von ihrem Vorhaben überzeugt und sieht den Standort gestärkt. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ätzte in Richtung der SP-dominierten Gewerkschaften: „Ihr wolltet ewig verhandeln, die Chance habt ihr damals vergeigt.“