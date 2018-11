Neues Arbeitszeitgesetz sorgt für weiteren Streit

Auch die SPÖ legt nach: Sozialsprecher Josef Muchitsch zerrte nun den Fall einer Salzburger Firma, die Blankoformulare für Mehrarbeit ausstellte, in die Öffentlichkeit. In Niederösterreich tauchte unterdessen ein Fall in den Medien auf, laut dem es im SPÖ-Umfeld zu massiven Arbeitszeit-Übertretungen kam.