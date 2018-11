Retter, die vom Himmel kommen!

Als der Alarm über die Pager einging, wusste die Crew, was sie zu tun hatte: Pilot Stefan Auer startete die Turbinen des Helikopters, Flugretter Gerd Nemeth überwachte den Anlassvorgang von außen, während Notarzt Dr. Armin Gradwohl sich in der Kabine anschnallte. Keine drei Minuten nach dem Einsatzbefehl nahm der EC 135 Kurs auf den Notfallort im steirischen Grafendorf. Dort war ein Mann zusammengebrochen und musste versorgt werden. Nach der Landung kümmerten sich Mediziner und Sanitäter um den Patienten, verabreichten ihm Medikamente. Anschließend wurde der Mann auf einer Trage in den Helikopter geladen und ins Spital nach Oberwart geflogen.