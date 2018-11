Justiz an Nase herumgeführt

Getränke, Lebensmittel und einen Griller hatten zwei Rumänen in Kittsee gestohlen. Als die beiden Kriminellen flüchten wollten, stellte sich ihnen ein mutiger Bürger in den Weg. Doch die Täter dachten nicht im Traum daran, aufzugeben. Stattdessen fuhr der Lenker des Fluchtwagens auf den Zeugen zu, so dass dieser sich mit einem Sprung zur Seite retten musste. Der alarmierten Polizei gelang es dennoch rasch, das Duo zu stoppen und festzunehmen. Nach der Vernehmung auf der Polizeiinspektion ordnete die Staatsanwaltschaft allerdings die vorläufige Freilassung der Männer an - sie fassten lediglich Anzeigen aus.