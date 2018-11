Zwei Slowaken bei Einbruch gescheitert

Den beiden Kumpanen konnte bei der Einvernahme nachgewiesen werden, dass sie mehrere Einbrüche in der Gegend begehen wollten, ein dritter Täter war indes, laut den Kriminellen, jedoch geflüchtet. Aufgrund des angeblich prall gefüllten Polizeiaktes wurden die beiden Serien-Kriminellen sofort in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Polizei warnt jetzt weiter eindriglich zur erhöhten Vorsicht. „Herbstzeit ist Einbrecherzeit“, so die Ermittler.