Die zehn schönsten Promimomente 2018

2018 kann nur als eines der ereignisreichsten und schönsten Royal-Jahre aller Zeiten in die Geschichte eingehen: Prinz Harry führte US-Serienstar Meghan Markle in einer Märchenhochzeit zum Traualtar und freute sich nur wenige Monate später auf das erste Baby. Seine Cousine Eugenie gab ihrem Verlobten Jack Brooksbank in einem umwerfenden Kleid das Jawort. Prinz William und Herzogin Kate schenkten der Queen mit Prinz Louis zum dritten Mal ein Enkerl. Und auch Schwedens Prinzessin Madeleine sorgte wieder für Nachwuchs. Neben all der königlichen Power sorgten aber auch die Stars in den letzten Monaten für unvergessliche und romantische Augenblicke. Hier sind unsere Top Ten der schönsten Promimomente 2018.