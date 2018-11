Geflickter Damm hält stand: „Experiment gelungen!“

Laut Bundesheer haben in den vergangenen Tagen „Black Hawk“-Hubschrauber 80 Panzerigel und 220 mit Schotter gefüllte „Big Bags“ an die Schadstelle geflogen und in Präzisionsarbeit eingesetzt. „Seit heute 8 Uhr fließt die Gail wieder in ihrem ursprünglichen Flussbett.“ Weitere Absicherungsarbeiten waren geplant. Auch andere Aufräum- und Sicherungsarbeiten entlang des Flusslaufs liefen weiter.