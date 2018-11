November-Start mit fast sommerlichen Temperaturen!

Am Dienstag gibt es die meisten und dichtesten Wolken im Süden und Südwesten mit etwas Niederschlag in Osttirol und Kärnten. Sonst scheint immer wieder die Sonne, die Nebel- und Hochnebelfelder werden bereits am Vormittag bedeutend kleiner und verschwinden später teils zur Gänze. Beständiger ist der Hochnebel voraussichtlich in den südöstlichen Landesteilen. Im Berg- und Alpenvorland ist es föhnig, auch zwischen Oberösterreich und dem Nordburgenland weht teils mäßiger bis lebhafter Wind aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen zwischen vier und 13, Tageshöchsttemperaturen elf bis 21 Grad. Am wärmsten ist es in den Föhntälern der Alpennordseite.