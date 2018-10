Amy Schumer bekommt ein Baby

Die Nachricht von der Schwangerschaft der Schauspielerin wurde dann offiziell in der Instagram-Story ihrer Freundin Yessica Yellin bekannt gegeben, die im Vorfeld der bevorstehenden Kongress-Wahlen in den USA eine lange Liste möglicher Kandidaten postete. Ganz am Anfang des Posts hieß es: „Ich wollte einige Neuigkeiten aus unserer Gemeinde teilen, vielleicht ist es Lärm, aber es ist erfreulicher Lärm. Also ich bin nicht im Geschäft, Wahlempfehlungen abzugeben, aber dies sind die Empfehlungen von Amy Schumer, einer der loyalsten und frühesten Unterstützerinnen von News Not Noise. Jetzt lest ganz bis zum Ende, ihr werdet sehen, dass dort einige Neuigkeiten stehen. Herzlichen Glückwunsch, Amy.“ Am Ende der Liste waren dann die Worte „Ich bin schwanger - Amy Schumer“ zu lesen.