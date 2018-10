„Ivanka wäre als UNO-Botschafterin eine Wucht“

Bekommt US-Botschafter in Deutschland eine Wildcard?

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, sei zwar nicht unter den fünf möglichen Kandidaten. Er könnte aber auch ihn in Betracht ziehen, meinte Trump im Garten des Weißen Hauses vor Journalisten. Der enge Vertraute Trumps hatte für Irritationen gesorgt, als er Anfang Juni zur Stärkung von konservativen Anti-Establishment-Bewegungen in ganz Europa aufrief.