Polizei zog Schrott-Fahrzeuge aus dem Verkehr

Auf der B 65 in Rudersdorf kontrollierten Polizisten mehrere hundert Fahrzeuge, vorwiegend Sattelzüge und Kastenwagen von Kleinspediteuren. „In 57 Fällen erstatteten die Kollegen Anzeigen wegen verschiedner Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung oder das Kraftfahrgesetz. Dazu zählten etwa zu schnelles Fahren, abgelaufene Verbandspäckchen, defekte Lichter, das Nichtmitführen des Pannendreiecks oder dergleichen“, so ein Sprecher. Bei vier Fahrzeugen war dagegen wegen schwerer technischer Mängel Gefahr im Verzug. Die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle eingezogen. 22 ausländische Lenker durften ihre Fahrt erst fortsetzen, nachdem sie eine erhebliche finanzielle Sicherheitsleistung hinterlegt hatten. „Der Betrag entspricht in etwa der Höhe der zu erwartenden Strafe nach der Anzeige. Somit können wir sicherstellen, dass Fahrer, die ansonsten für uns schwer greifbar wären, ihre Bußgelder auch bezahlen“, erläutert ein Beamter der Landesverkehrsabteilung.