Nach Tsunami-Katastrophe nun auch Vulkanausbruch

Leichen im Schlamm vermutet

Nach der bisherigen offiziellen Zwischenbilanz kamen bei der Serie von Erdbeben und der folgenden Flutwelle auf Indonesiens viertgrößter Insel am vergangenen Freitag mindestens 1347 Menschen ums Leben. Unter den Trümmern von Häusern und im Schlamm werden noch viele weitere Leichen vermutet. Befürchtet wird, dass die Zahl der Todesopfer in die Tausende geht. Am Mittwoch will der Katastrophenschutz eine neue Zwischenbilanz veröffentlichen.