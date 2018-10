Empörung nach Tsunami: Alarmsystem hat versagt

Bei der Tsunami-Katastrophe in Indonesien dürften mehr als tausend Menschen ums Leben gekommen sein. Nach der jüngsten Zwischenbilanz der Behörden sind auf der Insel Sulawesi offiziell mindestens 832 Tote zu beklagen. Die Regierung befürchtet jedoch, dass die Zahl der Todesopfer durch die Flutwelle und die vorangegangenen Erdbeben in die Tausende geht, in einem unbestätigten örtlichen Medienbericht war Sonntagnacht auch bereits von mindestens 1203 Toten die Rede. Nun wird die Kritik am Tsunami-Warnsystem immer lauter, von einem Versagen - technischer oder menschlicher Art - ist die Rede. Die Behörden wehren sich.