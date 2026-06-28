Großeinsatz für Tiroler Bergretter bei Trailruns

Gleich drei Mal mussten die Bergretter aus Scheffau am Wilden Kaiser am Samstag ausrücken! Drei Läufer mussten das Rennen vorzeitig abbrechen und von den Einsatzkräften geborgen werden. Die Hitze war ein Mitgrund dafür.
Der „Kaiserkrone Trail“ in Scheffau im Bezirk Kufstein forderte dei Bergretter gleich drei Mal. Im Laufe der Bewerbe kam es bei einem 27-jährigen Niederländer beim Panorama-Lauf zu einer Überhitzung. Er musste das Rennen gegen 10.42 Uhr abbrechen und von der Bergrettung Scheffau bei der Kaiser-Hochalm auf 1420 Metern geborgen werden.
Nur wenige Minuten später meldete ein 39-jähriger Niederländer akute Schockzeichen durch wiederholtes Erbrechen. Er hatte zuvor den Ultra-Trial abgebrochen und war zurück zur Steiner Hochalm (1260 Meter) gegangen. Dort wurde auch er schließlich geborgen.
Aufgrund der Hyperthermie erlitt der Sportler einen Kollaps und die Einsatzkräfte maßen bei ihm eine Körperkerntemperatur von 41,3 Grad Celsius.
Die Polizei
Gut zwei Stunden später dann der dritte Einsatz. Ein 35-jähriger Einheimischer erlitt eine heftige Überhitzung im Bereich des Abstiegs über die Rechbachklamm auf rund 910 Metern. „Aufgrund der Hyperthermie erlitt der Sportler einen Kollaps und die Einsatzkräfte maßen bei ihm eine Körperkerntemperatur von 41,3 Grad Celsius“, erklärt die Polizei.
Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ zum Schockraum des Bezirkskrankenhauses Kufstein geflogen. Dort wurde sein Zustand stabilisiert.
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