Großeinsatz für Tiroler Bergretter bei Trailruns

Der „Kaiserkrone Trail“ in Scheffau im Bezirk Kufstein forderte dei Bergretter gleich drei Mal. Im Laufe der Bewerbe kam es bei einem 27-jährigen Niederländer beim Panorama-Lauf zu einer Überhitzung. Er musste das Rennen gegen 10.42 Uhr abbrechen und von der Bergrettung Scheffau bei der Kaiser-Hochalm auf 1420 Metern geborgen werden.