Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hitze und Anstrengung

Großeinsatz für Tiroler Bergretter bei Trailruns

Tirol
28.06.2026 08:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Gleich drei Mal mussten die Bergretter aus Scheffau am Wilden Kaiser am Samstag ausrücken! Drei Läufer mussten das Rennen vorzeitig abbrechen und von den Einsatzkräften geborgen werden. Die Hitze war ein Mitgrund dafür.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der „Kaiserkrone Trail“ in Scheffau im Bezirk Kufstein forderte dei Bergretter gleich drei Mal. Im Laufe der Bewerbe kam es bei einem 27-jährigen Niederländer beim Panorama-Lauf zu einer Überhitzung. Er musste das Rennen gegen 10.42 Uhr abbrechen und von der Bergrettung Scheffau bei der Kaiser-Hochalm auf 1420 Metern geborgen werden.

Nur wenige Minuten später meldete ein 39-jähriger Niederländer akute Schockzeichen durch wiederholtes Erbrechen. Er hatte zuvor den Ultra-Trial abgebrochen und war zurück zur Steiner Hochalm (1260 Meter) gegangen. Dort wurde auch er schließlich geborgen.

Zitat Icon

Aufgrund der Hyperthermie erlitt der Sportler einen Kollaps und die Einsatzkräfte maßen bei ihm eine Körperkerntemperatur von 41,3 Grad Celsius.

Die Polizei

Gut zwei Stunden später dann der dritte Einsatz. Ein 35-jähriger Einheimischer erlitt eine heftige Überhitzung im Bereich des Abstiegs über die Rechbachklamm auf rund 910 Metern. „Aufgrund der Hyperthermie erlitt der Sportler einen Kollaps und die Einsatzkräfte maßen bei ihm eine Körperkerntemperatur von 41,3 Grad Celsius“, erklärt die Polizei.

Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ zum Schockraum des Bezirkskrankenhauses Kufstein geflogen. Dort wurde sein Zustand stabilisiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.06.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
231.222 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
126.942 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
123.443 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3326 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
975 mal kommentiert
Kärnten
Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert
778 mal kommentiert
In der Nacht auf Freitag kam es zum Vandalismusakt. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf