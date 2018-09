Kern-Rückzug: Samtiger Roter mit schwachem Abgang

„Uns war nach dieser Wahl klar, dass wir harte Entscheidungen zu treffen haben“, eröffnete Kern mit tränenerstickter Stimme seine vielerwartete Rede, für die eigens eine „ZiB“-Sondersendung anberaumt wurde. Der Zuseher vor dem Fernsehgerät hielt den Atem an, die Spannung stieg, selbst Twitter stand für einen kurzen Moment still. Die Aufklärung des Trubels: „Ich habe mich deshalb entschieden, bei der Europawahl als Spitzenkandidat der SPÖ anzutreten.“ Den Parteivorsitz will er spätestens nach ebendieser Wahl - somit Ende Mai des kommenden Jahres - abgeben. Wer ihm wann genau nachfolgen soll und warum er diese Entscheidung so traf, ließ er zur Enttäuschung der Politikbeobachter völlig offen.