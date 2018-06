Beate Meinl-Reisinger zu neuer NEOS-Chefin gewählt

Meinl-Reisinger bot nach ihrer Wahl zur pinken Frontfrau in einer einstündigen Antrittsrede alles, was NEOS-Funktionäre vermutlich hören wollen. Von der Verteidigung der Grundwerte über Bildung und Wirtschaft bis hin zu Europa sprach sie alle Herzensthemen der NEOS an und sparte auch nicht mit Kritik an der Regierung. Sie warf Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Brandstiftung auf EU-Ebene vor.