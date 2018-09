Wechsel an SPÖ-Spitze: Wer springt für Kern ein?

Paukenschlag bei den Sozialdemokraten: SPÖ-Chef Christian Kern hat am Dienstagabend seinen Rückzug von der Parteispitze bekanntgeben - siehe Video oben. Der für Anfang Oktober geplante Parteitag in Wels, bei dem auch das Parteiprogramm beschlossen werden soll, wird abgesagt. Die SPÖ wird die Führungsfrage noch im heurigen Jahr klären, kündigte Bundesgeschäftsführer Max Lercher am Rande einer Sitzung der Parteigranden noch am Dienstagabend an (siehe Video oben). Bei dem Parteitag, vermutlich Ende November, soll der oder die neue Vorsitzende gewählt werden. SPÖ-Präsidium und -Vorstand werden am Mittwoch beraten, hieß es.