Experten: Kern-Rücktritt ein „Super-GAU“ für SPÖ

Bachmayer sieht die Opposition - insbesondere die SPÖ - gar „in Trümmern“. NEOS, Liste Pilz und Grüne hätten aber nun mehr Chancen, in diese Lücke zu stoßen. Schwächung ortet auch Hajek. „Wenn man die Opposition als gesamten Block betrachtet, dann ist es tragisch, wenn die stärkste Oppositionspartei so ein Debakel abgibt. Aber die SPÖ war in den vergangenen Monaten ohnehin kaum vorhanden. Für die Regierungsparteien ist das ein voller Punktegewinn, wenn die größte Oppositionspartei in Auflösung begriffen ist.“