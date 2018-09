Fahndung: Schwarzarbeit! 14 Verdächtige im Visier

„Dem Staat gehen durch Schwarzarbeit unzählige Millionen an Steuergeldern verloren, und vor allem Betriebe, aber auch Arbeits- und Lehrplätze sind dadurch massiv bedroht“, betont Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth bei den strengen Kontrollen an der Grenze. Bei einer Schwerpunktaktion Montagfrüh in Schachendorf, Bonisdorf, Heiligenkreuz, Deutschkreutz und Rattersdorf wurden daher von der Finanzpolizei insgesamt 60 Betriebe, 148 ausländische Dienstnehmer und vier inländische Angestellte genauer kontrolliert. Ziel war es, illegale Geschäfte zu unterbinden.