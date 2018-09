Robbie Williams schwärmt von Töchterchen Coco

Der Star erklärt weiter: „Dann ist der Fernseher an, die Kinder spielen, der Hund bellt und das Baby schläft einfach weiter und die Welt geht auch nicht unter. Ich frage mich, ob das Baby so entspannt ist, weil wir so entspannt sind.“ Eifersüchteleien gebe es im Hause Williams keine. Der Zeitung „Sun“ erzählt der Sänger weiter: „Die Kinder kommen wirklich gut mit ihr klar. Es gibt nur Liebe und Kuscheleinheiten und Teddy will sie die ganze Zeit füttern.“