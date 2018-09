Rotes Kreuz: Prozess um Nachtzulagen

Konkret handelt es sich um eine Feststellungsklage, die der Betriebsrat der Rot Kreuzler mit Unterstützung der Arbeiterkammer einreichte, um für das Rettungspersonal Nacht- und Wochenendzulagen einzufordern. „In anderen Landesverbänden bekommt das Rettungspersonal für Nacht- und Wochenenddienste Zulagen. In Kärnten will man aber nichts zahlen“, zeigt sich ein Rettungssanitäter entrüstet: „Uns wird gesagt, dass wir in der Bereitschaft schlafen könnten und daher keine Zulagen nötig wären, obwohl wir nahezu ständig im Einsatz sind.“