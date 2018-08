Kärntens Asylheime werden zugesperrt

Die Zahl der Asylwerber sinkt weiter. Knapp 50.000 befinden sich derzeit in ganz Österreich in der Grundversorgung, 2300 von ihnen in Kärnten. Die Folge: Immer mehr Flüchtlingsquartiere stehen leer und müssen zugesperrt werden. Gerade erst wurde die Schließung der Heime in Diex und St. Egyden bei Velden beschlossen.