„Bridezilla“ will von jedem Hochzeitsgast 1500 $

Familie vom Ex wollte 3000 Kanadische Dollar zahlen

Doch der Reihe nach: Susan - mehr Infos über sie oder den Bräutigam sind nicht bekannt - wollte eine Traumhochzeit. Immerhin sei ihre Liebe zum Bräutigam schlichtweg „wie ein Märchen“ gewesen - warum dann auch nicht märchenhaft feiern? Doch die Kosten in Höhe von 60.000 Kanadischen Dollar überstiegen das Budget der Hochzeitsleute gewaltig. So wurde die erste Brautjungfer angepumpt, die dem Paar auch prompt 5000 Kanadische Dollar zusicherte. Selbst die Familie von Susans Ex-Freund zeigte sich spendabel und versprach 3000 Kanadische Dollar - was aber - inklusive dem eigenen Budget - noch immer nicht zur Finanzierung reichte, so die „Daily Mail“.