Polizisten bei Festnahme angegriffen

Der 23-jährige Sanad E. aus Libyen war nicht zu einem Gerichtsverfahren wegen sexueller Belästigung erschienen und sollte deshalb von der Polizei geholt und dem Richter vorgeführt werden. Zwei Streifenpolizisten suchten vergeblich in der Wohnung des 23-Jährigen nach ihm, trafen ihn wenig später allerdings an einem beliebten Treffpunkt in Plauen an.