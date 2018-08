65 Prozent der Kleidung bleibt im Kasten

Auch wenn das im Vergleich zu Brasilien und Spanien (je 76 Prozent) oder Japan (72 Prozent) harmlos erscheint, ist der Trend alarmierend. Denn die Verschwendungssucht grassiert in allen Bereichen. So sollen rund 17 Prozent der Dinge, die wir bei einem Umzug mitnehmen, nie wieder verwendet werden.



Kleiner Trost: In Großbritannien und in Kanada gibt es die größte Fehleinschätzung in der Bewertung des Konsumverhaltens. Zumindest hier sind wir nicht Spitzenreiter.